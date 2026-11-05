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Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Outperform" belassen. Der Billigflieger habe am Montag mitgeteilt, dass die Ticketpreise wohl nicht ausreichen dürften, um den 2027 erwarteten Anstieg der Treibstoffkosten zu decken, schrieb Alex Irving am Donnerstag. Tags darauf sei dann der Triumph der US-Demokraten gekommen und dies habe die Erwartungskurve etwas gemildert. Der Kurs der Aktie spiegle dauerhaft hohe Kerosinkosten und eine unzureichende Kapazitätsreaktion der Fluggesellschaften wider./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
24.37 €
|
Abst. Kursziel*:
23.10%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
25.93 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.70%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
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