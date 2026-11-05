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Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33

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06.11.2026 10:44:13

Ryanair Outperform

Ryanair
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Outperform" belassen. Der Billigflieger habe am Montag mitgeteilt, dass die Ticketpreise wohl nicht ausreichen dürften, um den 2027 erwarteten Anstieg der Treibstoffkosten zu decken, schrieb Alex Irving am Donnerstag. Tags darauf sei dann der Triumph der US-Demokraten gekommen und dies habe die Erwartungskurve etwas gemildert. Der Kurs der Aktie spiegle dauerhaft hohe Kerosinkosten und eine unzureichende Kapazitätsreaktion der Fluggesellschaften wider./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 14:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ryanair Outperform
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
24.37 € 		Abst. Kursziel*:
23.10%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
25.93 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.70%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
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10:44 Ryanair Outperform Bernstein Research
07:54 Ryanair Overweight Barclays Capital
05.11.26 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
04.11.26 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
03.11.26 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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