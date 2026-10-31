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31.10.2026 18:00:38
Ryanair-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober
So haben Experten die Ryanair-Aktie zuletzt eingeschätzt.
Die Ryanair-Aktie wurde im Oktober 2026 von 5 Experten analysiert.
3 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Ryanair mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 27,80 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 4,80 EUR zum aktuellen FSE-Kurs der Ryanair-Aktie von 23,00 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Oddo BHF
|25,00 EUR
|8,70
|28.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|26,00 EUR
|13,04
|20.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|29,00 EUR
|26,09
|20.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|29,00 EUR
|26,09
|14.10.2026
|Bernstein Research
|30,00 EUR
|30,43
|06.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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