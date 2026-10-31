Ryanair-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober

Die Ryanair-Aktie wurde im Oktober 2026 von 5 Experten analysiert.

3 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Ryanair mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 27,80 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 4,80 EUR zum aktuellen FSE-Kurs der Ryanair-Aktie von 23,00 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Oddo BHF 25,00 EUR 8,70 28.10.2026 Goldman Sachs Group Inc. 26,00 EUR 13,04 20.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 29,00 EUR 26,09 20.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 29,00 EUR 26,09 14.10.2026 Bernstein Research 30,00 EUR 30,43 06.10.2026

Redaktion Finanzen.net