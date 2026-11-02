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03.11.2026 13:10:39

Ryanair Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ryanair von 26 auf 27 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset passte seine Schätzungen am Montag an den Quartalsbericht des Billigfliegers an./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 18:43 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ryanair Neutral
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
23.73 € 		Abst. Kursziel*:
13.78%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
23.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.92%
Analyst Name::
Patrick Creuset 		KGV*:
-
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13:10 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:45 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
06:56 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Ryanair Buy UBS AG
02.11.26 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
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