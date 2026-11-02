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Fundamental
zugeh. Wertpapiere
03.11.2026 13:10:39
Ryanair Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ryanair von 26 auf 27 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset passte seine Schätzungen am Montag an den Quartalsbericht des Billigfliegers an./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 18:43 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Neutral
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
27.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
23.73 €
|
Abst. Kursziel*:
13.78%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
23.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.92%
|
Analyst Name::
Patrick Creuset
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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