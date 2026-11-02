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04.11.2026 07:15:47

Ryanair Outperform

Ryanair
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ryanair von 28 auf 27,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wegen höherer Annahmen für Treibstoffkosten senkte Ruairi Cullinane die Schätzungen für das Nettoergebnis und das Ergebnis je Aktie im Geschäftsjahr 2028 um jeweils rund ein Sechstel. Der Billigflieger dürfte aber künftig von wieder sinkenden Ölpreisen oder aber dem Scheitern von Konkurrenten profitieren, schrieb der Experte am Dienstag./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 17:57 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ryanair Outperform
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
27.50 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
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15.30%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
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07:15 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
03.11.26 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.11.26 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
03.11.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Ryanair Buy UBS AG
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