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Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ryanair von 28 auf 27,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wegen höherer Annahmen für Treibstoffkosten senkte Ruairi Cullinane die Schätzungen für das Nettoergebnis und das Ergebnis je Aktie im Geschäftsjahr 2028 um jeweils rund ein Sechstel. Der Billigflieger dürfte aber künftig von wieder sinkenden Ölpreisen oder aber dem Scheitern von Konkurrenten profitieren, schrieb der Experte am Dienstag./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
27.50 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
23.85 €
|
Abst. Kursziel*:
15.30%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
23.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.79%
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
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