Ryanair 24.62 EUR -5.42% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 32,50 Euro belassen. Die Airline hab mit ihrem ersten Geschäftsquartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Alex Irving in einer Reaktion am Montag. Die Sommer-Ticketpreise entwickelten sich etwas schwächer./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 05:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 05:31 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.