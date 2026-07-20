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20.07.2026 08:40:36
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 32,50 Euro belassen. Die Airline hab mit ihrem ersten Geschäftsquartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Alex Irving in einer Reaktion am Montag. Die Sommer-Ticketpreise entwickelten sich etwas schwächer./rob/ajx/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 05:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 05:31 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
32.50 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
24.55 €
|
Abst. Kursziel*:
32.38%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
24.62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.01%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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