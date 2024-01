FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ryanair von 24,50 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jaime Rowbotham hob in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu den Billigfliegern seine Gewinnprognosen für 2024 und das kommende Jahr an. Dabei legte er unter anderem höhere Renditen aus dem Ticketverkauf und geringere Belastungen durch unabgesicherten Kerosin-Bedarf zugrunde./tav/ajx;