RWE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Analyst Peter Crampton verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf einen Medienbericht, wonach die Europäische Union die neuen Gaskraftwerkspläne Deutschlands abgesegnet haben soll. Er sieht in einer bald anstehenden Auktion einen potenziell größeren Kurstreiber für RWE - und hält eine im Sektorvergleich überdurchschnittliche Kursreaktion vor diesem Hintergrund für gerechtfertigt./rob/tih/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 13:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
50.22 €
|
Abst. Kursziel*:
3.54%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
50.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.97%
|
Analyst Name::
Peter Crampton
|
KGV*:
-
