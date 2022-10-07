Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE vor Neunmonatszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 46,50 Euro belassen. Angesichts geringerer Windgeschwindigkeiten und eines herausfordernderen Handelsumfelds dürften die Ergebniskennziffern im Vergleich zum Vorjahr deutlich gefallen sein, schrieb Javier Garrido in einer am Montag vorliegenden Vorschau. Dennoch sollte der Energieversorger weiter auf Kurs sein, die Mitte der Zielspanne für den bereinigten Nettogewinn im Geschäftsjahr 2025 zu erreichen./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 16:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 16:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

