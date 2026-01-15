Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’484 0.1%  SPI 18’577 0.2%  Dow 49’150 -0.1%  DAX 25’249 -0.2%  Euro 0.9318 0.0%  EStoxx50 6’034 0.5%  Gold 4’615 -0.2%  Bitcoin 77’403 -0.3%  Dollar 1 0.1%  Öl 64 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292Swiss Re12688156
Top News
Lufthansa-Aktie höher: Iran und Irak werden umflogen - Verdi fordert mehr Gehalt für Bodenpersonal
Neutral-Analyse: Merrill Lynch & Co., Inc. bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
BMW-Aktie erhält von Merrill Lynch & Co., Inc. Bewertung: Underperform
Daimler Truck erhält mit Arquus Grossauftrag für Militärlaster - Aktie leichter
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag
Suche...
eToro entdecken

RWE Aktie 1158883 / DE0007037129

46.48
CHF
1.63
CHF
3.63 %
13:08:58
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.01.2026 11:08:42

RWE Outperform

RWE
46.82 CHF 2.47%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Outperform" belassen. Für den Energiekonzern sei die Auktion britischer Offshore-Windkraftprojekte ein voller Erfolg gewesen, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwochabend. Die Ergebnisse bestätigten eine Wiederbelebung der Offshore-Windenergie in Großbritannien und Europa, insbesondere für RWE./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 20:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 20:31 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: RWE AG St. Outperform
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
50.22 € 		Abst. Kursziel*:
-0.44%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
50.22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.44%
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RWE AG St.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu RWE AG St.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:08 RWE Outperform Bernstein Research
10:15 RWE Buy UBS AG
08:17 RWE Overweight Barclays Capital
14.01.26 RWE Overweight Barclays Capital
14.01.26 RWE Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen