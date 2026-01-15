RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
46.48CHF
1.63CHF
3.63 %
13:08:58
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
15.01.2026 11:08:42
RWE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Outperform" belassen. Für den Energiekonzern sei die Auktion britischer Offshore-Windkraftprojekte ein voller Erfolg gewesen, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwochabend. Die Ergebnisse bestätigten eine Wiederbelebung der Offshore-Windenergie in Großbritannien und Europa, insbesondere für RWE./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 20:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 20:31 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 20:31 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Outperform
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
50.22 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.44%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
50.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.44%
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RWE AG St.
|
12:26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zurück (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel: DAX am Donnerstagmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
11:04
|RWE-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.ch)
|
14.01.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
|
14.01.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Mittwochmittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu RWE AG St.
|11:08
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|10:15
|RWE Buy
|UBS AG
|08:17
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|11:08
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|10:15
|RWE Buy
|UBS AG
|08:17
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|11:08
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|10:15
|RWE Buy
|UBS AG
|08:17
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|05.02.24
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|14.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|46.56
|3.81%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:34
|
Merrill Lynch & Co., Inc.
Stellantis Neutral
|12:00
|
Bernstein Research
Boeing Outperform
|11:44
|
Goldman Sachs Group Inc.
MTU Aero Engines Neutral
|11:40
|
Goldman Sachs Group Inc.
Sanofi Neutral
|11:40
|
Goldman Sachs Group Inc.
Rheinmetall Buy
|11:39
|
Goldman Sachs Group Inc.
RENK Neutral
|11:39
|
Goldman Sachs Group Inc.
Airbus Buy