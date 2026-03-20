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20.03.2026 11:11:56

RWE Market-Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Pläne von RWE sei ambitioniert, aber realisierbar, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Freitag vorliegenden Studie nach einem Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden./rob/mf/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 18:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: RWE AG St. Market-Perform
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Bernstein Research 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
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