Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’471 -0.1%  SPI 20’343 0.2%  Dow 51’594 -2.2%  DAX 25’492 0.1%  Euro 0.9333 0.0%  EStoxx50 6’291 0.7%  Gold 4’067 0.0%  Bitcoin 52’511 1.0%  Dollar 0.8140 0.0%  Öl 90.8 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292Rheinmetall345850Idorsia36346343
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Tesla und SpaceX als Value-Aktien? Ein Experte erklärt seine Sichtweise
Kosmetikkonzern L'Oreal wächst überraschend kräftig - Aktie legt zu
MTU Aero Engines-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight
MTU Aero Engines-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt
KION-Aktie dennoch in Rot: Marge legt im zweiten Quartal zu
Suche...
Plus500 Depot

Samsung GDRS Aktie 381611 / US7960508882

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Zahlenvorlage 30.07.2026 11:26:00

Samsung-Aktie trotzdem schwächer: Anhaltend hohe Chip-Nachfrage erwartet - KI-Boom sorgt für Rekordgewinn

Samsung-Aktie trotzdem schwächer: Anhaltend hohe Chip-Nachfrage erwartet - KI-Boom sorgt für Rekordgewinn

Der Elektronikriese Samsung Electronics rechnet mit einer Verschärfung des weltweiten Chipmangels.

Samsung
65.21 USD 54.05%
Kaufen Verkaufen
Die Schere zwischen Angebot und Nachfrage dürfte 2027 weiter auseinandergehen, teilte Samsung zur Vorlage detaillierter Quartalszahlen am Donnerstag mit. Angesichts des Booms rund um Künstliche Intelligenz (KI) bleibt die Nachfrage vor allem nach Halbleitern für Rechenzentren riesig. Grosse Kunden von Samsung sichern sich daher ihre Chipversorgung mit mehrjährigen Verträgen zu hohen Preisen ab.

Mit diesen Aussagen dämpfte Samsung die Sorgen der Anleger wegen möglicher Überkapazitäten und eines eventuell überzogenen KI-Hypes zumindest teilweise. Die Samsung-Aktie schnellte in Asien zwischenzeitlich knapp sechs Prozent nach oben, ehe sie die Kursgewinne aber wieder abgab und 0,72 Prozent auf 207'000 Won ins Minus rutschte. Seit dem Mitte Juni erreichten Rekordhoch ging es für die Samsung-Aktie um fast die Hälfte nach unten. Trotz der jüngsten Verluste zog der Börsenwert Samsungs in diesem Jahr immer noch um drei Viertel auf umgerechnet rund 750 Milliarden Euro an.

Weltweit stehen Aktien mit KI-Bezug nach einem zuvor äusserst starken Lauf seit einiger Zeit unter Druck. Besonders hohe Ausschläge gibt es bei Samsung und dessen Konkurrenten SK Hynix aus dem eigenen Land. Dieser hatte bereits am Mittwoch betont, dass das Tempo des KI-Aufbaus nicht nachlasse. Die Papiere von SK Hynix büssten seit dem Rekordhoch sogar inzwischen fast 60 Prozent ein, sind aber im Vergleich zu Ende 2025 immer noch rund 100 Prozent im Plus.

Dieser Chip-Boom lässt die Gewinne bei Samsung sprudeln. Der Elektronikriese verdiente im zweiten Quartal operativ etwas mehr als 89 Billionen Won (rund 51 Mrd Euro) - so viel wie noch nie. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht das einem Anstieg um das 19-Fache.

Der Umsatz habe sich auf 171 Billionen Won mehr als verdoppelt. Damit bestätigte Samsung zu Monatsbeginn vorgelegte Eckdaten, welche die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen hatten. Unter dem Strich überraschte Samsung mit einem Gewinn von gut 71 Billionen Won ebenfalls positiv.

/niw/zb/mis

SEOUL (awp international)

Weitere Links:

Samsung-Aktie legt zu: Milliarden-Deal mit KI-Start-up Mistral im Gespräch
Samsung und SK hynix treiben Erholung am südkoreanischen Aktienmarkt
Schock am Chip-Markt: Samsung- und SK Hynix-Aktien brechen wegen neuer KI-Sorgen ein

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand

Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Samsung

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten