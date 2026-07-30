adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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30.07.2026 11:28:44
adidas-Analyse: Overweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Aktie
Diese Empfehlung gibt JP Morgan Chase & Co. für die adidas-Aktie aus.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die Umsätze seien solide, aber nicht gerade überraschend stark gewesen, während das operative Ergebnis (Ebit) wegen höherer Marketingausgaben im Zusammenhang mit der Fussball-WM enttäuscht habe, schrieb Wendy Liu zu dem Bericht des Sportartikelherstellers. Die ausgebliebene Erhöhung der Gewinnziele laste wohl auf der Aktie, hatte Liu bereits vor der Börseneröffnung vermutet. Im Fokus stehe nun die Telefonkonferenz im Verlauf des Tages.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der adidas-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 11:12 Uhr fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 17.2 Prozent auf 150.85 EUR ab. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 52.47 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1’890’379 adidas-Aktien. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 9.1 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2026 terminiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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