RTL bestätigt Gewinnprognose für 2026 - Optimistischer für Streaming-Geschäft

LUXEMBURG (awp international) - RTL hat die anhaltende TV-Werbeflaute auch im ersten Halbjahr zu spüren bekommen. Rückenwind kam dabei vom Streaming-Geschäft. Die Umsatzprognose für 2026 erhöhte der Medienkonzern wegen der im Juni abgeschlossenen Übernahme von Sky Deutschland zwar, die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis wurde aber trotz eines besseren Streaming-Geschäfts unverändert belassen.

Der Konzernumsatz soll 2026 nun auf rund 7,1 bis 7,2 Milliarden Euro steigen, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Zuvor stand hier noch eine Milliarde Euro an beiden Enden weniger auf dem Zettel. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) sieht das Management um Konzernchef Clement Schwebig indessen weiter bei 725 Millionen Euro. Im Streaminggeschäft werden für das Gesamtjahr operativ (bereingtes Ebita) nun allerdings rund 100 Millionen Euro erwartet. Bisher lautete die Prognose hier 25 bis 50 Millionen Euro.

In den ersten sechs Monaten kletterte der Konzernumsatz um rund vier Prozent auf 2,9 Milliarden Euro vor allem aufgrund der Übernahme von Sky Deutschland und des besseren Streaminggeschäfts. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) stieg indessen überproportional um fast die Hälfte auf 239 Millionen Euro. Der Medienkonzern profitierte dabei neben der Einbeziehung von Sky Deutschland auch von Beiträgen vom Streaming-Geschäft und der Inhalte-Tochter Fremantle./err/mis