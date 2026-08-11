RTL Aktie News: RTL am Nachmittag mit Kursverlusten

Der RTL-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 31,80 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'348 Punkten notiert. Die RTL-Aktie gab in der Spitze bis auf 31,55 EUR nach. Bei 33,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 103'056 RTL-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 39,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.04.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der RTL-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.05.2026 bei 28,80 EUR. Der aktuelle Kurs der RTL-Aktie ist somit 9,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für RTL-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,38 EUR ausgeschüttet werden. Am 13.03.2019 äusserte sich RTL zu den Kennzahlen des am 31.12.2018 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,59 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.04 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 17.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 16.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,57 EUR je RTL-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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