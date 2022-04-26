Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
RTL Aktie 80896 / LU0061462528

50.55
CHF
0.55
CHF
1.10 %
26.04.2022
SWX
28.10.2025 08:32:04

RTL Hold

RTL
31.36 CHF -2.47%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RTL Group von 36 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach dem schwachen ersten Halbjahr hatte Analystin Nizla Naizer im zweiten eigentlich auf Besserung für Europas TV-Konzerne gehofft. Die Lage am Werbemarkt bleibe aber mau, so die Expertin in ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:50 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RTL Hold
Unternehmen:
RTL 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
35.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
34.35 € 		Abst. Kursziel*:
1.89%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
34.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.79%
Analyst Name::
Nizla Naizer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse