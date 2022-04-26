Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
RTL Aktie 80896 / LU0061462528

50.55
CHF
0.55
CHF
1.10 %
26.04.2022
SWX
18.11.2025 13:42:54

RTL Equal Weight

RTL
29.08 CHF -5.59%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RTL Group von 37 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Julien Roch senkte am Dienstag nach dem Zwischenbericht der Luxemburger seine Ergebnisschätzungen bis 2027. Er liegt laut eigener Aussage nun bis zu 9 Prozent unter dem Konsens. Für sein Kursziel setzt er zudem eine geringere Bewertung an./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 11:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 11:24 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RTL Equal Weight
Unternehmen:
RTL 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
34.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
32.65 € 		Abst. Kursziel*:
4.13%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
31.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.59%
Analyst Name::
Julien Roch 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse