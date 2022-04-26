Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
RTL Aktie

50.55
CHF
0.55
CHF
1.10 %
26.04.2022
SWX
18.11.2025

RTL Market-Perform

RTL
30.25 CHF -1.78%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RTL Group mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Quartalszahlen stünden unter dem Eindruck weiter verschlechterter Werbemärkte, schrieb Annick Maas am Dienstag. Die Prognosesenkung komme nach dem jüngsten Cut von Ströer nicht überraschend./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:43 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:43 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RTL Market-Perform
Unternehmen:
RTL 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
31.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
32.40 € 		Abst. Kursziel*:
-4.32%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
32.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.34%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse