Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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Rolls-Royce Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1530 auf 1870 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Chloe Lemarie setzt in der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche nun vor allem auf den Bereich Rüstungselektronik, wie sie am Donnerstag schrieb. Sie erkor Leonardo mit einer frischen Kaufempfehlung zu einem Branchenfavoriten. Die Italiener hätten den größten Wertappeal. Im zivilen Bereich favorisiert sie Rolls-Royce als aussichtsreichsten Wert. Bei den Briten rechnet sie mit einer Erhöhung der Jahresziele dank der Stärke im Bereich Power Systems./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
18.70 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14.36 £
|
Abst. Kursziel*:
30.19%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
14.37 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.16%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
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