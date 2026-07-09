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Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491

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09.07.2026 11:11:52

Rolls-Royce Buy

Rolls-Royce
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1400 auf 1550 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sam Burgess aktualisierte am Donnerstag seine Prognosen vor der Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche. Von Rolls-Royce erwartet er starke Ergebnisse./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 09:17 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
15.50 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
14.21 £ 		Abst. Kursziel*:
9.06%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
14.20 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
9.19%
Analyst Name::
Sam Burgess 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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