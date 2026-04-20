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Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491

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21.04.2026 11:44:02

Rolls-Royce Buy

Rolls-Royce
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1590 auf 1530 Pence gesenk, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Entwicklung hin zu einer Öffnung der Straße von Hormus habe den zivilen Luftfahrtunternehmen eine gewisse Atempause verschafft, schrieb Chloe Lemarie in einer Branchenstudie vom Montag. Da die Lage zunächst aber volatil bleiben dürfte, sei sie nun vorsichtiger für Titel aus dem Ersatzteil- und Nachrüstbereich. Die Expertin befürchtet negative Nachrichten zur Flugverkehrsnachfrage, die das Wachstum hier bremsen dürften. Unternehmen aus dem Bereich Landverteidigung erschienen nach einer starken Kurskorrektur jetzt am attraktivsten. Dagegen stufte Lemarie Safran und Leonardo auf "Hold" herab, da ein schwierigeres Umfeld im Ersatzteilmarkt beziehungsweise ein Führungswechsel die Bewertungen hier inzwischen fair erscheinen ließen./gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
15.30 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
12.31 £ 		Abst. Kursziel*:
24.33%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
12.31 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
24.29%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
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11:44 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
10.04.26 Rolls-Royce Buy UBS AG
07.04.26 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.03.26 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.03.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
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