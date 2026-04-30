Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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Rolls-Royce Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 1600 Pence auf "Outperform" belassen. Der Quartalsbericht des Triebwerkbauers sei ermutigend, schrieb Mark Fielding am Donnerstag. Eine erfreuliche Entwicklung der Geschäfte im zivilen Bereich werde von einer guten Dynamik im Bereich Verteidigung und Energiesysteme begleitet. Am Ausblick für 2026 ändere sich nichts./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:36 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Outperform
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
16.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
11.76 £
|
Abst. Kursziel*:
36.03%
|
Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
11.76 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.03%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
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KGV*:
-
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