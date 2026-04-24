Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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24.04.2026 12:11:49
Rolls-Royce Buy
Rolls-Royce
12.10 CHF 1.70%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1500 auf 1400 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Triebwerksbauer habe eine starke Bilanz und dürfte einem Branchenabschwung aufgrund der anhaltenden Treibstoffknappheit besser trotzen können als die Konkurrenz, schrieb Ian Douglas-Pennant am Donnerstagabend./rob/gl7ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 21:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
14.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11.32 £
|
Abst. Kursziel*:
23.70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11.31 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.81%
|
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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