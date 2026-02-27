Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Rio Tinto Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 5900 Pence auf "Sector Perform" belassen. Haupterkenntnis aus der Berichtssaison der Bergbaubranche sei bisher, dass Partnerschaften wohl der Weg seien, um das Wachstum anzukurbeln und Wert zu schöpfen, schrieb Ben Davis in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Viele Diskussionen gebe es über den richtigen Umgang mit China - Nähe suchen wie bei Rio oder Abstand halten wie bei BHP./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Sector Perform
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
59.00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
72.82 £
|
Abst. Kursziel*:
-18.98%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
74.43 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-20.73%
|
Analyst Name::
Ben Davis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rio Tinto plc
|
26.02.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt letztendlich (finanzen.ch)
|
26.02.26
|STOXX-Handel Das macht der STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
26.02.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht mittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
26.02.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 gibt zum Start des Donnerstagshandels nach (finanzen.ch)
|
25.02.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
25.02.26
|Starker Wochentag in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen (finanzen.ch)
|
25.02.26
|Börse Europa in Grün: So bewegt sich der STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
|
25.02.26