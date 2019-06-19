Rio Tinto 53.64 CHF -1.96% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Hold" mit einem Kursziel von 5000 Pence belassen. Das Produktionsupdate des Bergbaukonzerns zum dritten Quartal habe keine echten Überraschungen mit sich gebracht, schrieb Christopher LaFemina in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/mis/mne;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 20:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 20:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.