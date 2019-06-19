Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’434 -0.4%  SPI 17’135 -0.5%  Dow 46’068 1.3%  DAX 24’188 -0.8%  Euro 0.9288 -0.2%  EStoxx50 5’520 -0.9%  Gold 4’125 0.4%  Bitcoin 89’838 -3.1%  Dollar 0.8040 0.0%  Öl 62.3 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Givaudan-Aktie mit Plus: Boom dank Parfüm-Power - Luxus zahlt sich aus
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
NVIDIA-Aktie steigt: Meta und Oracle setzen künftig auf NVIDIAs Spectrum-X-Ethernet-Plattform
Gold-Rekordrally geht weiter - Silber ebenfalls so teuer wie noch nie
Rio Tinto-Aktie im Minus: Eisenerz-Förderung in Q3 bleibt konstant
Suche...

Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

58.06
CHF
-2.86
CHF
-4.69 %
19.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.10.2025 07:57:54

Rio Tinto Hold

Rio Tinto
53.64 CHF -1.96%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Hold" mit einem Kursziel von 5000 Pence belassen. Das Produktionsupdate des Bergbaukonzerns zum dritten Quartal habe keine echten Überraschungen mit sich gebracht, schrieb Christopher LaFemina in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/mis/mne;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 20:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 20:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
50.00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
50.82 £ 		Abst. Kursziel*:
-1.61%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Christopher LaFemina 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rio Tinto plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Rio Tinto plc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:07 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
07:57 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.25 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
09.10.25 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen