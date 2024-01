NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Richemont nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 125 auf 130 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Piral Dadhania hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie vor allem das Segment Jewellery Maisons des Luxusgüterkonzerns sowie ein gutes Abschneiden auf dem nordamerikanischen Absatzmarkt positiv hervor. Das könnte den Erwartungen an den Umsatztrend im ersten Kalenderhalbjahr 2024 zugutekommen./bek/mis;