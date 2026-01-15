Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’495 0.2%  SPI 18’595 0.3%  Dow 49’475 0.7%  DAX 25’352 0.3%  Euro 0.9326 0.1%  EStoxx50 6’041 0.6%  Gold 4’613 -0.3%  Bitcoin 76’721 -1.1%  Dollar 0.8031 0.4%  Öl 63.6 -2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204NVIDIA994529Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292Swiss Re12688156
Top News
Burkhalter-Aktie: Übernahme von Gebäudetechniker im Waadtland
Blackstone plant Milliardeninvestition in Rechenzentrum in Deutschland - Aktie zieht an
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt
Aktien von ASML, Infineon, Intel, Broadcom und Micron nach TSMC-Bilanz mit Kurssprung
Lummis-Gesetz bringt US-Krypto-Regulierung voran: Abstimmung für Januar 2026 geplant
Suche...
eToro entdecken

Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

170.55
CHF
-4.25
CHF
-2.43 %
17:38:20
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.01.2026 19:33:04

Richemont Overweight

Richemont
170.34 CHF -3.68%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Richemont nach einem Zwischenbericht zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Franken belassen. Der Bericht habe die starke und den meisten Marken überlegene Dynamik bei Cartier und Van Cleef bestätigt, schrieb Chiara Battistini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe er die insgesamt hohe Qualität des Geschäftsmodells und das attraktive Umsatzwachstum des Luxusgüterkonzerns unterstrichen./rob/edh/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 18:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 18:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Overweight
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
200.00 CHF
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
170.55 CHF 		Abst. Kursziel*:
17.27%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
170.34 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
17.41%
Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Richemont

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten