Richemont Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Richemont nach einem Zwischenbericht zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Franken belassen. Der Bericht habe die starke und den meisten Marken überlegene Dynamik bei Cartier und Van Cleef bestätigt, schrieb Chiara Battistini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe er die insgesamt hohe Qualität des Geschäftsmodells und das attraktive Umsatzwachstum des Luxusgüterkonzerns unterstrichen./rob/edh/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 18:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
200.00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
170.55 CHF
|
Abst. Kursziel*:
17.27%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
170.34 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.41%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
