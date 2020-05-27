Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
27.05.2020
15.09.2025 10:12:41

Rheinmetall Overweight

Rheinmetall
1808.50 CHF 2.19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall anlässlich der Übernahme des Schiffbauers NVL auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Unter der Annahme, dass der bislang nicht bekannte Übernahmepreis akzeptabel ist, schätzt Analyst David H Perry den Deal insgesamt positiv ein. Wie er in einer am Montag vorliegenden Studie erwähnte, bringt er aber auch Risiken mit sich, da der Bau von Marineschiffen zu den riskanteren Bereichen der Verteidigungsindustrie gehört./rob/tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 07:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 07:38 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Overweight
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
2’250.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
1’938.50 € 		Abst. Kursziel*:
16.07%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
1’936.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.22%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

