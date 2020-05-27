NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall anlässlich der Übernahme des Schiffbauers NVL auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Unter der Annahme, dass der bislang nicht bekannte Übernahmepreis akzeptabel ist, schätzt Analyst David H Perry den Deal insgesamt positiv ein. Wie er in einer am Montag vorliegenden Studie erwähnte, bringt er aber auch Risiken mit sich, da der Bau von Marineschiffen zu den riskanteren Bereichen der Verteidigungsindustrie gehört./rob/tih/edh;