Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
Rheinmetall Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall anlässlich der Übernahme des Schiffbauers NVL auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Unter der Annahme, dass der bislang nicht bekannte Übernahmepreis akzeptabel ist, schätzt Analyst David H Perry den Deal insgesamt positiv ein. Wie er in einer am Montag vorliegenden Studie erwähnte, bringt er aber auch Risiken mit sich, da der Bau von Marineschiffen zu den riskanteren Bereichen der Verteidigungsindustrie gehört./rob/tih/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Overweight
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
2’250.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1’938.50 €
|
Abst. Kursziel*:
16.07%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1’936.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.22%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
