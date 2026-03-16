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17.03.2026 06:14:32

Rheinmetall Overweight

Rheinmetall
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2130 Euro auf "Overweight" belassen. Die Düsseldorfer hätten immenses Potenzial, nun gehe es den Anlegern um die Umsetzung, schrieb David Perry am Dienstag. Er kappte zwar im Nachgang der Bilanz seine Ergebnisschätzungen bis 2030 etwas, hält Rheinmetall aber hinsichtlich Umsatz- und Gewinnwachstum bis 2030 weiter für den dynamischsten europäischen Rüstungskonzern./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 02:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 02:53 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Rheinmetall AG Overweight
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David H Perry 		KGV*:
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