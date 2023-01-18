Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rheinmetall Buy

Rheinmetall
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Buy" belassen. Das neue Mittelfristziel von 50 Milliarden Euro Umsatz für 2030 liege um fast ein Drittel über dem Konsens, schrieb Chloe Lemarie am Dienstag anlässlich der Meldung zum Kapitalmarkttag. Auch bei der avisierten Marge und dem Barmittelumschlag seien die Düsseldorfer etwas offensiver geworden. Lemarie spricht von insgesamt starken Aussichten./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 04:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 04:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

