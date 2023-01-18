Rheinmetall 1642.40 CHF 3.38% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Buy" belassen. Das neue Mittelfristziel von 50 Milliarden Euro Umsatz für 2030 liege um fast ein Drittel über dem Konsens, schrieb Chloe Lemarie am Dienstag anlässlich der Meldung zum Kapitalmarkttag. Auch bei der avisierten Marge und dem Barmittelumschlag seien die Düsseldorfer etwas offensiver geworden. Lemarie spricht von insgesamt starken Aussichten./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 04:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 04:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





