FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christophe Menard sprach in seinem am Dienstag veröffentlichten Kommentar von einem "beschleunigten Paradigmenwechsel" in der europäischen Rüstungsbranche nach dem Eklat im Weißen Haus. Die USA fühlten sich der Verteidigung Europas unter Donald Trump offenbar weniger verpflichtet. Hensoldt sei mit einem Umsatzanteil von 60 Prozent in Deutschland Hauptprofiteur des inzwischen ins Spiel gebrachten möglichen weiteren Sondervermögens für die Bundeswehr. Dahinter folgten Rheinmetall und Renk mit 25 und 20 Prozent lokaler Erlöse./ag/edh;