RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
60.76CHF
-0.69CHF
-1.12 %
14:04:48
BRXC
29.10.2025 12:25:36
RENK Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. In den Bereichen Vehicle Mobility Solutions (VMS) sowie Marine & Industrie (M&I) dürfte es trotz Gegenwinds stark gelaufen sein, schrieb Christophe Menard in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht des Rüstungsunternehmens Mitte November./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Buy
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
75.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
66.06 €
|
Abst. Kursziel*:
13.53%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
65.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.71%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
