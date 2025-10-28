Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730

60.76
CHF
-0.69
CHF
-1.12 %
14:04:48
BRXC
29.10.2025 12:25:36

RENK Buy

RENK
60.76 CHF -1.12%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. In den Bereichen Vehicle Mobility Solutions (VMS) sowie Marine & Industrie (M&I) dürfte es trotz Gegenwinds stark gelaufen sein, schrieb Christophe Menard in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht des Rüstungsunternehmens Mitte November./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RENK Buy
Unternehmen:
RENK 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
75.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
66.06 € 		Abst. Kursziel*:
13.53%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
65.38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.71%
Analyst Name::
Christophe Menard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse