NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Renk auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Vor der am 14. Mai anstehenden Zahlenvorlage rechne der Rüstungskonzern für das erste Quartal mit einem ähnlich soliden Auftragseingang wie zum Jahresende 2024, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Sparte VMS bleibe der wichtigste Treiber./gl/ajx;