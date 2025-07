NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Renault mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Overweight" belassen. Nach Vorab-Informationen rechnet Jose Asumendi mit einem Halbjahresumsatz von 27,5 Milliarden Euro, einem operativen Ergebnis von 1,8 Milliarden Euro und einer gegenüber der zweiten Hälfte 2024 gesunkenen Marge im Autogeschäft von 4,9 Prozent. Das zweite Halbjahr 2025 sollte aber dank einer starken Produkt-Pipeline wieder stärker ausfallen, schrieb er am Dienstag in seinem Ausblick./rob/gl/ag;