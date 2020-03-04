Renault Aktie 293557 / FR0000131906
Renault Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Renault auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Vor den Quartalszahlen am 23. Oktober habe sich der Investor-Relations-Leiter Florent Chaix positiv zu den Umsatztreibern und zum Volumenwachstum des Autobauers geäußert, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Aussagen passten zum Ausblick, den die Franzosen nach der Anpassung bei Vorlage der Halbjahreszahlen inzwischen mehrfach bestätigt hätten./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Hold
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
39.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
35.61 €
|
Abst. Kursziel*:
9.52%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
36.37 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.23%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
Analysen zu Renault S.A.
|13:05
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Renault Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|Renault Neutral
|UBS AG
