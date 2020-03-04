Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Renault Aktie

26.88
CHF
-11.58
CHF
-30.11 %
04.03.2020
SWX
07.10.2025

Renault Hold

Renault
32.16 CHF -12.13%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Renault auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Vor den Quartalszahlen am 23. Oktober habe sich der Investor-Relations-Leiter Florent Chaix positiv zu den Umsatztreibern und zum Volumenwachstum des Autobauers geäußert, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Aussagen passten zum Ausblick, den die Franzosen nach der Anpassung bei Vorlage der Halbjahreszahlen inzwischen mehrfach bestätigt hätten./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault S.A. Hold
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
39.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
35.61 € 		Abst. Kursziel*:
9.52%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
36.37 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.23%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Renault S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Renault S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:05 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
06.10.25 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 Renault Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.25 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
09.09.25 Renault Neutral UBS AG
mehr Analysen
