Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’320.6400 0.8%  SPI 18’869 0.7%  Dow 50’687 -1.2%  DAX 24’960 0.7%  Euro 0.9 -0.1%  EStoxx50 6’081 0.5%  Gold 4’462 0.6%  Bitcoin 50’258 -0.8%  Dollar 0.7908 -0.2%  Öl 96.7 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Partners Group2460882UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Flughafen Zürich-Aktie stärker: Pläne für Dock A öffentlich aufgelegt
Nestlé-Aktie in Grün: Marktanteile bei Premium-Katzenfutter werden ausgenaut
SpaceX vor dem Börsengang: Diese Aktien könnten ebenfalls profitieren
SPS-Aktie freundlich: CEO gibt Entwarnung - Renditespread spricht gegen Immobilienblase
Broadcom-Aktie tiefrot: Kräftiges Wachstum bei Umsatz und Gewinn überzeugt Anleger nicht
Suche...

Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747

45.82
CHF
1.16
CHF
2.60 %
10:40:42
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.06.2026 10:03:19

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Redcare Pharmacy
45.93 CHF 0.03%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach vereinbarter Honorarerhöhung für Apotheken durch das Bundeskabinett mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Dies bedeute für das operative Ergebnis (Ebitda) von Redcare Luft nach oben, schrieb Jan Koch in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 07:57 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
99.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
49.98 € 		Abst. Kursziel*:
98.08%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
50.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
96.82%
Analyst Name::
Jan Koch 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse