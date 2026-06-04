Redcare Pharmacy 45.93 CHF 0.03% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach vereinbarter Honorarerhöhung für Apotheken durch das Bundeskabinett mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Dies bedeute für das operative Ergebnis (Ebitda) von Redcare Luft nach oben, schrieb Jan Koch in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 07:57 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.