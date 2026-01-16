Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 130 auf 110 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Trends im europäischen Internetsektor seien 2026 recht stabil, schrieb Andrew Ross in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Das Umsatzwachstum dürfte stabil bleiben und die Margen dürften leicht zulegen. Thema blieben die Auswirkungen des KI-Trends. Mit Prosus gebe es nur einen klaren Gewinner und lediglich Auto1 erscheine immun, während es bei den meisten anderen Unternehmen positive wie negative Aspekte gebe. Die Favoriten des Analysten sind Auto1, Redcare und Vend Marketplaces, während er auf Asos, Ocado and Rightmove am skeptischsten schaut./mis/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
110.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
63.00 €
Abst. Kursziel*:
74.60%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
62.75 €
Abst. Kursziel aktuell:
75.30%
Analyst Name::
Andrew Ross
KGV*:
-
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
