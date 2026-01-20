Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
55.88CHF
-2.46CHF
-4.22 %
11:18:56
20.01.2026 09:51:51
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
Redcare Pharmacy
55.82 CHF -4.32%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Redcare Pharmacy nach Zahlen von Konkurrent DocMorris auf "Overweight" belassen. Die Online-Apotheke habe ein durchwachsenes Schlussquartal 2025 hinter sich, schrieb Sarah Roberts in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Wegen der Skalenvorteile sowie der starken Bilanz bevorzugt sie Redcare Pharmacy. Bei DocMorris sei zudem die Dynamik im Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten schwächer./rob/gl/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 07:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 07:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 07:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
62.05 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
60.40 €
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sarah Roberts
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|55.89
|-4.20%
|10:29
Jefferies & Company Inc.
TotalEnergies Buy
|10:24
Goldman Sachs Group Inc.
Deutsche Börse Neutral
|10:22
Deutsche Bank AG
Renault Hold
|10:22
Deutsche Bank AG
JOST Werke Buy
|10:01
Deutsche Bank AG
AIXTRON Hold
|09:55
Deutsche Bank AG
Danone Sell
|09:54
Deutsche Bank AG
SUSS MicroTec Buy