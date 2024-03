NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktien des Konsumgüterkonzerns Reckitt auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7000 Pence belassen. Der US-Umsatz der Hautpflege- und Aknemedikamente-Marke Clearasil dürfte im vergangenen Jahr nur minimal zum Konzernumsatz beigetragen haben, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies auf mögliche Ängste von Investoren und Analysten nach einem Bericht der Finanznachrichtenagentur Bloomberg, der sich mit Krebsrisiken durch die Behandlung von Akne unter anderem mit Clearasil beschäftigt habe./gl/mne;