FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Reckitt mit einem Kursziel von 5000 Pence auf "Hold" belassen. Prozessrisiken würden nun ausgepreist, schrieb Analyst Tom Sykes in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu einem Gerichtserfolg der US-Tochter Mead Johnson und Abbott Labs. Dies stärke die Position der Konzerne beim Aushandeln außergerichtlicher Einigungen. Mead und Abbott sehen sich Vorwürfen ausgesetzt, angebliche Risiken verschwiegen zu haben, dass ihre in der Intensivpflege für Neugeborene eingesetzte Spezialnahrung eine schwerwiegende Darmerkrankung (NEC) auslösen könne./ag/gl;