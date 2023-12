ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Reckitt in einem Ausblick auf das vierte Quartal von 7700 auf 7500 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Guillaume Delmas rechnet für den Konsumgüterhersteller mit einem relativ schwachen Jahresende, wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Unter den großen europäischen Branchengrößen sei Reckitt aber am günstigsten bewertet./ajx/ck;