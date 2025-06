NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Reckitt von 5500 auf 6500 Pence angehoben und die Papiere von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Der Jahresbeginn in der europäischen Konsumgüterindustrie sei von einer eher glanzlosen fundamentalen Performance geprägt gewesen, die zu einer sehr uneinheitlichen Entwicklung der Sektoraktien geführt habe, schrieb Callum Elliott in seinem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar. Mit Blick auf die Ergebnisse des zweiten Quartals und die zweite Jahreshälfte seien die relativen Bewertungen im historischen Vergleich nach wie vor bemerkenswert attraktiv. Dies gelte umso mehr für die Reckitt-Aktie, die auch noch hinter der Vergleichsgruppe zurückliege./edh/ag;