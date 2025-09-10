Wie viel Gewinn ein Investment in Binance Coin von vor 3 Jahren eingefahren hätte

Anzeige

Binance Coin war am 09.09.2022 292.98 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in BNB investiert, befänden sich nun 3.413 Binance Coin in seinem Depot. Da sich der Wert von Binance Coin am 09.09.2025 auf 879.94 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’003.37 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 200.34 Prozent vermehrt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 530.47 USD und wurde am 11.09.2024 erreicht. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 bei 898.20 USD.

Redaktion finanzen.net