Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’271 -0.1%  SPI 17’015 -0.1%  Dow 45’711 0.4%  DAX 23’740 0.1%  Euro 0.9332 -0.1%  EStoxx50 5’377 0.2%  Gold 3’646 0.5%  Bitcoin 89’577 0.7%  Dollar 0.7973 0.0%  Öl 67.0 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Klarna nimmt bei Börsengang fast 1,4 Milliarden Dollar ein
Fokus auf DroneShield-Aktie: Geplatzter Millionenauftrag - steht das Anlegervertrauen auf der Kippe?
Apple-Aktie im Minus: Neues iPhone Air überzeugt nicht
Wie viel Gewinn ein Investment in Binance Coin von vor 3 Jahren eingefahren hätte
Wie viel Gewinn ein Investment in Tron von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Suche...
Plus500 Depot
Lukratives BNB-Investment? 10.09.2025 11:03:08

Wie viel Gewinn ein Investment in Binance Coin von vor 3 Jahren eingefahren hätte

Wie viel Gewinn ein Investment in Binance Coin von vor 3 Jahren eingefahren hätte

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Binance Coin-Engagement gewesen.

Anzeige
Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Binance Coin war am 09.09.2022 292.98 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in BNB investiert, befänden sich nun 3.413 Binance Coin in seinem Depot. Da sich der Wert von Binance Coin am 09.09.2025 auf 879.94 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’003.37 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 200.34 Prozent vermehrt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 530.47 USD und wurde am 11.09.2024 erreicht. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 bei 898.20 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Alle Krypto-News im Überblick

Bildquelle: solvertv / Shutterstock.com,ymcgraphic / Shutterstock.com

Inside Krypto

09.09.25Finixio Crypto Logo XRP Ausbruch, Markt-Momentum und der Aufstieg von Best Wallet
09.09.25Finixio Crypto Logo Bitcoin Prognose: Wichtige Preisniveaus, Marktstruktur und der aufstrebende BTC Bull Token
09.09.25Finixio Crypto Logo Nasdaq strebt Zugang zu Geminis Kryptodiensten durch strategische Investition an
08.09.25Finixio Crypto Logo Krypto News: AMPC-Initiative macht Worldcoin Quantensicher – WLD explodiert 23,98 %
08.09.25Finixio Crypto Logo Snorter Bot? Ein Meme-inspiriertes Trading-Tool für Solana und darüber hinaus
08.09.25Finixio Crypto Logo Bitcoin Prognose: Neutrale Signale, Schlüsselbereiche und Marktunsicherheit
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! mit Prof. Dr. Torsten Dennin

💥 Silber 2025: Das unterschätzte Investment?

Im heutigen BX Swiss TV Experteninterview spricht Prof. Dr. Torsten Dennin (CIO der Asset Management Switzerland AG) darüber, warum Silber aktuell das vielleicht spannendste Rohstoff-Investment überhaupt ist.

Gemeinsam mit Olivia Hähnel (BX Swiss) beantwortet er folgende Fragen:
👉 Ist Silber der neue Geheimfavorit gegenüber Gold?
👉 Welche Rolle spielt der Boom bei Solar und Hightech für die Preisentwicklung?
👉 Und wie kann man als Anleger konkret profitieren – mit welchen Chancen und Risiken?

🔍 Das erwartet euch im Interview:
◽ Aktuelle Marktsituation und Hintergründe zum Silberpreis
◽ Gold vs. Silber: Unterschiede & Investmentpotenzial
◽ Industrielle Treiber: Solar, Energiewende, Zukunftstechnologien
◽ Angebot, Nachfrage & Lagerbestände: Warum der Markt im Defizit ist
◽ Investieren in Silber: physisch, ETFs, Zertifikate, Minenaktien
◽ Chancen & Risiken von Explorationsunternehmen vs. Produzenten
◽ Strategien für sicherheitsorientierte Anleger
◽ Prognose: 45–50 USD – oder mehr?

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! | BX Swiss TV