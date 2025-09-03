London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12900 Pence belassen. Mit einem Verlust von rund 22 Prozent seit Jahresbeginn gehöre die Aktie des Börsenbetreibers zu denen mit der schlechtesten Performance unter seiner Beobachtung, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach Gesprächen mit Investoren seit den Halbjahreszahlen ließen sich die aktuellen Bedenken in zwei Kategorien einteilen: Erstens Preissetzungsmacht und Wettbewerbsdynamik und zweitens mögliche Disruptionen durch Künstliche Intelligenz./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
129.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
89.02 £
|
Abst. Kursziel*:
44.91%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
88.68 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
45.47%
|
Analyst Name::
Enrico Bolzoni
|
KGV*:
-
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)
|
09.09.25
|STOXX-Handel: STOXX 50 zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Gute Stimmung in London: So steht der FTSE 100 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt am Nachmittag zurück (finanzen.ch)
|
08.09.25
|FTSE 100-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Verlust hätte eine London Stock Exchange (LSE)-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
05.09.25
|London Stock Exchange Group forced to open roof space to rivals (Financial Times)
|
05.09.25
|London Stock Exchange Group forced to open roof space to rivals (Financial Times)
|
04.09.25
|Börse Europa: STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Gewinne (finanzen.ch)
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
Aktien in diesem Artikel
|London Stock Exchange (LSE)
|98.85
|-24.58%
