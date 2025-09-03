Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’271 -0.1%  SPI 17’015 -0.1%  Dow 45’711 0.4%  DAX 23’740 0.1%  Euro 0.9332 -0.1%  EStoxx50 5’377 0.2%  Gold 3’646 0.5%  Bitcoin 89’577 0.7%  Dollar 0.7973 0.0%  Öl 67.0 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Klarna nimmt bei Börsengang fast 1,4 Milliarden Dollar ein
Fokus auf DroneShield-Aktie: Geplatzter Millionenauftrag - steht das Anlegervertrauen auf der Kippe?
Apple-Aktie im Minus: Neues iPhone Air überzeugt nicht
Wie viel Gewinn ein Investment in Binance Coin von vor 3 Jahren eingefahren hätte
Wie viel Gewinn ein Investment in Tron von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Suche...
Plus500 Depot

London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34

98.85
CHF
-32.22
CHF
-24.58 %
03.09.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.09.2025 09:28:26

London Stock Exchange (LSE) Overweight

London Stock Exchange
98.85 CHF -24.58%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12900 Pence belassen. Mit einem Verlust von rund 22 Prozent seit Jahresbeginn gehöre die Aktie des Börsenbetreibers zu denen mit der schlechtesten Performance unter seiner Beobachtung, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach Gesprächen mit Investoren seit den Halbjahreszahlen ließen sich die aktuellen Bedenken in zwei Kategorien einteilen: Erstens Preissetzungsmacht und Wettbewerbsdynamik und zweitens mögliche Disruptionen durch Künstliche Intelligenz./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 23:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
129.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
89.02 £ 		Abst. Kursziel*:
44.91%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
88.68 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
45.47%
Analyst Name::
Enrico Bolzoni 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:28 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:51 London Stock Exchange Buy UBS AG
15.08.25 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
11.08.25 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
05.08.25 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen