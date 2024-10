NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rational von 570 auf 590 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Das laufende Jahr sei eine wahre Plackerei für die Industriegüterhersteller, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Es sei von einer schwachen Nachfrage gekennzeichnet, nicht zuletzt auf Endmärkten wie Automobil und Luftfahrt. Der Großküchenausstatter Rational dürfte derweil vom nordamerikanischen Absatzmarkt profitieren. Allerdings sieht Fielding längerfristig das Unternehmen einer zunehmenden Konkurrenz ausgesetzt./bek/tav;