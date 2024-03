RATIONAL 707.83 CHF 23.46% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rational von 640 auf 760 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Seit seiner Abstufung im Oktober habe sich die Aktie des Großküchenausrüsters gut entwickelt, schrieb Analyst Fraser Donlon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand im vergangenen Quartal habe sich trotz des schwierigen Umfelds nicht so schlecht wie von ihm befürchtet entwickelt und der Profitabilität geholfen. Noch wichtiger sei das neue Produkt iHexagon. Dazu komme der positive Ausblick. Der Aktienkurs preise das allerdings schon ein./gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2024 / 17:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



