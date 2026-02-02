Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803

668.50
CHF
71.50
CHF
11.98 %
12:09:57
SWX
05.02.2026 11:39:40

RATIONAL Buy

RATIONAL
674.40 CHF 10.31%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 785 Euro auf "Buy" belassen. Die Eckdaten sprächen für einen starken Jahresabschluss des Großküchenausrüsters, schrieb Christian Cohrs am Donnerstag./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
785.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
732.00 € 		Abst. Kursziel*:
7.24%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
735.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.73%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

