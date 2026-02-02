RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
668.50CHF
71.50CHF
11.98 %
12:09:57
SWX
05.02.2026 11:39:40
RATIONAL Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 785 Euro auf "Buy" belassen. Die Eckdaten sprächen für einen starken Jahresabschluss des Großküchenausrüsters, schrieb Christian Cohrs am Donnerstag./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
785.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
732.00 €
|
Abst. Kursziel*:
7.24%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
735.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.73%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RATIONAL AG
|11:39
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|04.02.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|26.01.26
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|21.01.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|RATIONAL AG
|667.50
|11.81%
