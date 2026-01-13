PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
PVA TePla Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat PVA Tepla von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 26 auf 31 Euro angehoben. Trotz des zuletzt starken Laufs des Aktienmarktes insgesamt gebe es weiterhin attraktiv bewertete Einzelaktien, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Europas mittelgroßen Konzernen. Eine lockere Geldpolitik und die Konjunkturmilliarden der deutschen Regierung verbesserten die Finanzierungsbedingungen sowie die heimische Nachfrage, wovon vor allem mittelgroße Unternehmen profitieren sollten. Bei PVA Tepla dürfte nach Nachlassen der Wachstumsdynamik nur vorübergehender Natur sein./mis/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
|
Unternehmen:
PVA TePla AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
31.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26.26 €
|
Abst. Kursziel*:
18.05%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
27.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.30%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
