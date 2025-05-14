PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
PVA TePla Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für PVA Tepla auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Für Kursgewinne europäischer mittelgroße Börsenwerte im kommenden Jahr brauche es steigende Ergebnisse, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die seien aber ein realistisches Szenario. In das Jahr 2026 hinein dürfte sich das ökonomische Wachstum in Europa befestigen. Er fügte die Aktien von PVA Tepla zu einer Liste von Favoriten hinzu./bek/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
|
Unternehmen:
PVA TePla AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
39.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
29.22 €
|
Abst. Kursziel*:
33.47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
28.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.40%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PVA TePla AG
|
09.09.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX beendet den Dienstagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: So performt der SDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
04.09.25
|Handel in Frankfurt: SDAX zum Start des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
03.09.25
|XETRA-Handel: SDAX steigt am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX zum Start in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu PVA TePla AG
|13:29
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.09.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|PVA TePla AG
|15.76
|30.48%
