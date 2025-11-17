Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
27.11.2025 10:37:50

Prosus Buy

Prosus
50.57 CHF -2.15%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Prosus nach Zahlen von 79 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb attestierte der Tech-fokussierten Beteiligungsgesellschaft am Mittwochnachmittag ein ermutigendes Geschäftshalbjahr. Das Unternehmen erziele profitables Wachstum. Die Zukaufstrategie und optimierte Aktienrückkäufe seien eine sinnvolle Strategie. Der Unsicherheiten bezüglich einer Reduzierung der Beteiligung an Delivery Hero und der Umsetzung der Übernahme von Just Eat Takeaway sei er sich bewusst./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 15:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

