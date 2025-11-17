Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
Prosus Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Prosus nach Zahlen von 79 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb attestierte der Tech-fokussierten Beteiligungsgesellschaft am Mittwochnachmittag ein ermutigendes Geschäftshalbjahr. Das Unternehmen erziele profitables Wachstum. Die Zukaufstrategie und optimierte Aktienrückkäufe seien eine sinnvolle Strategie. Der Unsicherheiten bezüglich einer Reduzierung der Beteiligung an Delivery Hero und der Umsetzung der Übernahme von Just Eat Takeaway sei er sich bewusst./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Buy
Unternehmen:
Prosus N.V.
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
80.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
54.04 €
Abst. Kursziel*:
48.04%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
54.11 €
Abst. Kursziel aktuell:
47.85%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
KGV*:
-
Nachrichten zu Prosus N.V.
24.11.25
|Prosus-Aktie dreht ins Minus: Ergebnissteigerung dank E-Commerce (AWP)
24.11.25