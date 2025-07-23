Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783

48.60
CHF
2.24
CHF
4.84 %
23.07.2025
BRXC
18.08.2025 15:44:05

Prosus Overweight

Prosus
48.60 CHF 4.84%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus von 63,50 auf 67,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das höhere Kursziel für Prosus basiere auf einer gestiegenen Bewertung der Beteiligung Tencent der Internet-Holding, schrieb Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Hinzu kämen Wechselkurseffekte./bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 14:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 14:27 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Prosus N.V. Overweight
Unternehmen:
Prosus N.V. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
67.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
53.01 € 		Abst. Kursziel*:
27.33%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
52.83 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.77%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Prosus N.V.

Analysen zu Prosus N.V.

15:44 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.25 Prosus Buy UBS AG
21.07.25 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.07.25 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.06.25 Prosus Overweight Barclays Capital
