Prosus 48.60 CHF 4.84% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus von 63,50 auf 67,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das höhere Kursziel für Prosus basiere auf einer gestiegenen Bewertung der Beteiligung Tencent der Internet-Holding, schrieb Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Hinzu kämen Wechselkurseffekte./bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 14:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 14:27 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.