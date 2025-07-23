|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
18.08.2025 15:44:05
Prosus Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus von 63,50 auf 67,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das höhere Kursziel für Prosus basiere auf einer gestiegenen Bewertung der Beteiligung Tencent der Internet-Holding, schrieb Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Hinzu kämen Wechselkurseffekte./bek/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 14:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 14:27 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Prosus N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
67.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
53.01 €
|
Abst. Kursziel*:
27.33%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
52.83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.77%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Prosus N.V.
|
15:58
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 verbucht am Montagnachmittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwache Performance in Europa: Das macht der STOXX 50 am Montagmittag (finanzen.ch)
|
10:02
|EURO STOXX 50-Wert Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosus von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
09:28
|Verluste in Europa: STOXX 50 beginnt Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
15.08.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 klettert schlussendlich (finanzen.ch)
|
15.08.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Nachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
15.08.25
|STOXX 50 aktuell: Börsianer lassen STOXX 50 mittags steigen (finanzen.ch)
|
15.08.25
|Gewinne in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
Analysen zu Prosus N.V.
|15:44
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|Prosus Buy
|UBS AG
|21.07.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.06.25
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|15:44
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|Prosus Buy
|UBS AG
|21.07.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.06.25
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|15:44
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|Prosus Buy
|UBS AG
|21.07.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.06.25
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Prosus N.V.
|48.60
|4.84%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:44
|
JP Morgan Chase & Co.
Prosus Overweight
|15:10
|
Jefferies & Company Inc.
Bayer Hold
|13:48
|
JP Morgan Chase & Co.
Netflix Neutral
|13:17
|
RBC Capital Markets
Salesforce Sector Perform
|13:13
|
JP Morgan Chase & Co.
Nike Overweight
|12:08
|
UBS AG
Novo Nordisk Neutral
|12:03
|
Jefferies & Company Inc.
Walmart Buy